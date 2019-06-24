Atlas Weekend 2019: группа MOZGI выступят на фестивале

24 июня 2019, 10:45

MOZGI примет участие в самом популярном музыкальном фестивале лета в Украине - Atlas Weekend 2019.

MOZGI
MOZGI / ТСН

Группа MOZGI выступит на фестивале Atlas Weekend 2019 во вторник 9 июня. Об этом корреспондент Главред узнал из своих источников.

На Atlas Weekend 2019 продюсерский центр Потапа и Ирины Горовой MOZGI Entertainment будет представлен группой MOZGI, в которой состоят сам Потап, Позитив, DJ Bloodless, Дядя Вася, Эд и Рус. Группа известна шикарными необычными песнями и клипами, которые надолго запоминаются, и хочется переслушивать раз за разом.

Пока что время выступления уточняется, но на 9 июля осталось не объявленными всего три места - на 15:30 Западная сцена, 21:00 Сцена, и 17:00 - 23:45 главная сцена.

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После того, как точное время будет согласовано, мы первыми обновим эту информацию.

MOZGI Полюбэ смотреть онлайн клип:

Ранее сообщалось, что A$AP ROCKY стал новым хедлайнером Atlas Weekend 2019. Читайте в материалах Главреда биографию рэпера.

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