Внатуре молодеет: Пугачева на вечеринке выглядела моложе Лободы

Алла Пугачева / Instagram

Пугачева помолодела вдвое на вечеринке, которую посетила Светлана Лобода. Поклонники заметили, что примадонна на фото помолодела до уровня Светланы Лободы.

"Алла Борисовна, Максим- Ваш дом настоящий остров любви и счастья. Спасибо за душевность и потрясающий вечер. Нам с Евочкой вчера было очень хорошо", - написала Светлана Лобода и опубликовала снимки с вечеринки.

Алла Пугачева выглядит моложе Лободы/ Instagram

Поклонники в комментариях обратили внимание, что на фото Пугачева выглядит минимум ровесницей Лободы, а некоторые утверждают, что 70-летняя Пугачева выглядит моложе 36-летней Лободы.

Пугачева помолодела/ Instagram

"Алла внатуре молодеет как она это делает", "Пугачева прям красавица . Прямо получилась на фотках лучше всех", "Алла с Лободой на этом фото уж очень похожи и по возрасту тоже", "Аллочка на все 40 лет выглядит", "Самая красивая на этом фото, Алла Борисовна", "Максим твоя Алла молодеет , расскажи что ты там делаешь. ведь это твоя вина"

Пугачева выглядит моложе Лободы / Instagram

Пугачева и Лобода/ Instagram

Также к компании присоединился комик Александр Рева с женой, которые также запечатлелись на фото.

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