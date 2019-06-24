Внатуре молодеет: Пугачева на вечеринке выглядела моложе Лободы

Алла Пугачева и Максим Галкин устроили домашнюю вечеринку, на которую пригласили только друзей.
Пугачева помолодела вдвое на вечеринке, которую посетила Светлана Лобода. Поклонники заметили, что примадонна на фото помолодела до уровня Светланы Лободы.
"Алла Борисовна, Максим- Ваш дом настоящий остров любви и счастья. Спасибо за душевность и потрясающий вечер. Нам с Евочкой вчера было очень хорошо", - написала Светлана Лобода и опубликовала снимки с вечеринки.
Поклонники в комментариях обратили внимание, что на фото Пугачева выглядит минимум ровесницей Лободы, а некоторые утверждают, что 70-летняя Пугачева выглядит моложе 36-летней Лободы.
"Алла внатуре молодеет как она это делает", "Пугачева прям красавица . Прямо получилась на фотках лучше всех", "Алла с Лободой на этом фото уж очень похожи и по возрасту тоже", "Аллочка на все 40 лет выглядит", "Самая красивая на этом фото, Алла Борисовна", "Максим твоя Алла молодеет , расскажи что ты там делаешь. ведь это твоя вина"
Также к компании присоединился комик Александр Рева с женой, которые также запечатлелись на фото.