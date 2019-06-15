Очки и помада: Пугачева вызвала фурор необычным сэлфи

Алла Пугачева / соцсети

Алла Пугачева опубликовала сэлфи, на котором выглядит на десятки лет моложе.

"Просто захотелось взглянуть на вас", - подписала она фото.

На снимке Алла Борисовна примерила красный спортивный свитер, образ дополнила круглыми красными очками и ярко-красной помадой.

Видно, что фото было сделано в салоне автомобиля - сзади засветились сидения.

Алла Пугачева впечатлила ярким сэлфи / instagram.com/alla_orfey/

На аккаунт Аллы Пугачевой подписаны более 2,1 миллиона человек, которые с большим интересом наблюдают за жизнью и творчеством легендарной звезды, поэтому фото очень быстро стало набирать лайки и комментарии от подписчиков.

Одним из первых комплимент сделали Кирковов и Сумская. Комплименты также написали звезды российской эстрады.

За 40 минут фото Пугачевой набрало более 50 тысяч лайков и тысячи комментариев с комплиментами.

Однако некоторые отметили, что Алла Борисовна использовала режим beauty для камеры - он действует как автоматический фотошоп, убирая морщинки с лица. На самом деле сложно определить - использовала ли она такой режим, или просто отредактировала фото поменяв яркость освещения.

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