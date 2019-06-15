София Ротару попалась на связи с русской мафией

София Ротару связана с российской мафией/ Hyser

София Ротару по какой-то причине в свое время сильно поддержала российского бизнесмена, который связан с мафиозными кругами, когда он попал в тюрьму.

О этом рассказал сам Алимжан Тохтахунов, также известный как Тайванчик, в интервью Ленте.ру.

Тохтахунов занимался игорным бизнесом в России, и был причастен к коррупционных схемам. Он даже входил в топ-10 самых разыскиваемых преступников ФСБ. Например, он ответственен за подкуп судей на зимней Олимпиаде 2002 года ради победы российских и французских фигуристов.

Еще в 1972 году его задержали за нарушение паспортного режима, и Тайванчку грозило ответить за свои махинации. Тогда не него вступились Иосиф Кобзон, Юрий Антонов и София Ротару, с которыми он на то время уже завел связи. Они организовали концерты в его поддержку, и в конц-концов добились своего.

Алимжан Тохтахунов общался с Софией Ротару/ скриншот

Тхтахунов отметил, что Кобзон и Ротару просили за него перед руководством МВД СССР.

Ранее сообщалось, что Орнелла Мути может попасть в тюрьму на полгода из-за ужина с Путиным.