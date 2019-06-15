Чей Крым: Maruv сбежала и отказалась отвечать

MARUV снова не знает чей Крым / Instagram

MARUV, под псевдонимом которой скрывается Анна Корсун, не отказывает себе в концертах на территории России, в то время, пока РФ оккупировала Крым и часть Донбасса. Также она очень не любит вопросы на эту тему, что продемонстрировала на Нацотборе на Евровидение-2019.

Перед концертом в Киеве в Stereo Plaza 14 июня девушка снова продемонстрировала свою политическую позицию.

Перед началом концерта она вышла пообщаться со СМИ, и попросила задать ей пару вопросов. К сожалению последним, причем без ответа, стал "Чей Крым?". Анна решила на него не отвечать и сбежала со словами "Так, до свидания".

Стоит отметить, что такой же вопрос MARUV на Нацотборе задала Джамала, и тогда из певицы с трудом удалось выдавить, что Крым украинский. В этот раз она просто сбежала от журналистов.

После инцидента присутствовавшие на встрече журналисты разделились на два лагеря. Одни уверены, что нельзя перед выступлением задавать артисту такие провокационные вопросы, и, что якобы, MARUV говорила о принадлежности оккупированного полуострова Украине.

Другие напомнили, что у публичной личности - такой, как MARUV должна быть четкая позиция по такому вопросу, и артист не должен стесняться ответить.

Отметим, что концерт MARUV задержался на полтора часа.

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