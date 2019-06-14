Орнелла Мути может попасть в тюрьму на полгода из-за ужина с Путиным

14 июня 2019, 13:10

Знаменитая актриса прогуляла спектакль и предоставила фальшивую медсправку.

Орнелла Мути
Орнелла Мути может попасть в тюрьму на полгода / Instagram

Итальянская актриса Орнелла Мути может сесть в тюрьму на полгода из-за прогула спектакля ради благотворительного "путинского" ужина.

Актриса с помощью фальшивой медицинской справки пропустила спектакль в декабре 2010 года, и поехала на благотворительный вечер в Петербурге, где присутствовал президент России Владимир Путин, сообщает итальянское издание Ansa.

Когда это слало известно, руководство театра Верди подало на актрису в суд. Мути утверждает: ее болезнь ларингофарингит тогда не позволил выступать на сцене, а вот на благотворительном ужине в поддержку детей ее голосовые связки ей особо не понадобились.

Чтобы избежать полгода тюремного заключения, Мути нужно будет выплатить неустойку театру размером 30 тысяч евро.

Ранее дочь Орнеллы Мути потрясла откровенным фото.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Орнелла Мути
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

13:10
Орнелла Мути может попасть в тюрьму на полгода из-за ужина с Путиным
13:06
Бойко и Медчедчук смотались в Москву: эксперт пояснил, как администрация Зеленского им подыгрывает
12:58
Кабачковый торт с фаршем, с крабовыми палочками и с плавленым сыром: обалденные рецепты Видео
12:55
Синоптик спрогнозировала, где в Украине на выходных будет рай Видео
12:25
Свежий рейтинг партий: поддержка Слуги народа перешагнула за 50%
12:18
Группа Kazka выпустила новый летний хит: сеть в восторге Видео
11:39
Бакшиш в 20 тысяч долларов: Филарет приоткрыл завесу тайны избрания Епифания
11:27
Сегодня Борис Гребенщиков даст бесплатный концерт на улице в Херсоне
11:19
Мобильное приложение "Ашан": мир покупок в вашем смартфоне новости компании
11:06
Жители России резко переменили отношение к Украине
11:01
"Приказы Зеленского и Путина": журналист назвал условие прекращения огня на Донбассе
11:00
Приказано уничтожить: в СБУ рассказали, кто на самом деле сбил Ил-76 под Луганском Видео
10:59
Ани Лорак закрутила роман с мужчиной на 15 лет моложе: что о нем известно Видео
10:25
В партии Зеленского назвали способ борьбы с нардепами-"станочниками"
10:21
Вперед в РФ за вожделенным паспортом: первые 30 жителей Донбасса уехали в Ростовскую область
10:07
УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении Украины
10:04
Блогер Кондрашов назвал три главных правила написания текстов реклама
09:55
Курс валют на 14 июня: доллар "утер нос" гривне
09:50
"Крыша поехала": нагая Настя Каменских смутила Instagram фото "в стиле порно"
09:40
Кто кого: чего ждать от выборов в Раду мнение
09:39
Усик получил российскую премию
09:11
Уходит эпоха: рак убил звезду сериалов Богатые тоже плачут и Дикая роза Фото Видео
08:50
Главные новости 14 июня: приближение Зеленским мира на Донбассе и главный конкурент Слуги народа
08:47
"Радушный" прием: в Ивано-Франковске депутата Шевченко обдали помоями Видео
08:36
Его больше нет: почему вступление Украины в НАТО больше не актуально мнение
08:20
Названа ключевая инициатива партии Вакарчука
07:55
Выборы 2019: в партии Слуга народа назвали главного конкурента
07:25
Избрание Зеленского президентом приближает мир на Донбассе — советник Трампа
07:25
Наливка, вино, ликер и настойка из вишни: рецепты вкусного алкоголя Фото Видео
07:02
Вселенская Троицкая суббота 2019: что можно и что нельзя делать в этот день
06:57
Почему Зеленский не хочет и не будет увольнять Авакова мнение
06:32
Названы Знаки Зодиака, которые никогда не станут богатыми
06:01
"Лесюня юбочку потеряла!": Никитюк засветила попку в смелом наряде
05:43
С Днем медика – душевные и матерные поздравления и открытки Фото
05:22
Свержение и смерть: астролог дал ужасающий прогноз для Дональда Трампа
04:49
Журналист рассказал, почему Тимошенко хочет "примазаться" к Зеленскому
04:05
Медик рассказала, как легко и правильно "раскрутить" партнера на секс
03:55
Привітання з Днем медичного працівника – листівки та тексти Фото
03:01
На всю страну: победительница Холостяка показала тату в интимном месте
02:09
Ученые назвали улучшающий память овощ
01:46
"Почти лекарство": ученые рассказали о пользе пива
01:14
Анна Седокова покорила сеть смелым декольте
00:38
Как правильно варить гречку в кастрюле, в мультиварке и в микроволновке: рецепты Фото
00:15
"Выметайтесь к Путину!": соратница Порошенко и Мураев поскандалили в прямом эфире
13 июня, четверг
23:57
Ляшко обвинил Вакарчука в трусости во время оккупации РФ Крыма Видео
23:34
Порошенко высказал надежду на объединение с Зеленским для вступления в НАТО и ЕС
23:09
Преемница Меркель выругала Путина за вмешательство в чужие дела – Bild
22:45
В России создателям сериала Чернобыль пригрозили тюрьмой
22:17
Дорофеева показала горячий образ на обложке глянца
21:52
"Труп просто накрыли простыней": эксперт возмутился отношением к умершей в поликлинике женщине
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять