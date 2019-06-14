Орнелла Мути может попасть в тюрьму на полгода из-за ужина с Путиным

Орнелла Мути может попасть в тюрьму на полгода / Instagram

Итальянская актриса Орнелла Мути может сесть в тюрьму на полгода из-за прогула спектакля ради благотворительного "путинского" ужина.

Актриса с помощью фальшивой медицинской справки пропустила спектакль в декабре 2010 года, и поехала на благотворительный вечер в Петербурге, где присутствовал президент России Владимир Путин, сообщает итальянское издание Ansa.

Когда это слало известно, руководство театра Верди подало на актрису в суд. Мути утверждает: ее болезнь ларингофарингит тогда не позволил выступать на сцене, а вот на благотворительном ужине в поддержку детей ее голосовые связки ей особо не понадобились.

Чтобы избежать полгода тюремного заключения, Мути нужно будет выплатить неустойку театру размером 30 тысяч евро.

Ранее дочь Орнеллы Мути потрясла откровенным фото.