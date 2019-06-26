Atlas Weekend 2019: София Ротару станет одним из хедлайнеров фестиваля

Atlas Weekend 2019: София Ротару выступит 9 июля / Википедия

Собирающаяся на гастроли в Россию София Ротару с охотой приняла идею стать хедлайнером Atlas Weekend 2019.

О своем достижении поделились в соцсетях сами организаторы Atlas Weekend 2019.

"Літо, літо аж за край, Будем танцювати Грай, музико, грай! София Ротару — хедлайнер Дня украинской музыки 9 июля на Atlas Weekend-2019", - говорится в сообщении.

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Напомним, что первый день фестиваля - 9 июля посвящен украинской музыки, и на нем выступают украинские звезды. Традиционно вход в этот день свободный.

София Ротару / скриншот

На все остальные дни билеты регулярно становятся дороже.