Жена Комарова поделилась радостным событием

28 июня 2019, 02:03

Молодая жена Димы Комарова Саша Кучеренко порадовала подписчиком волнующим событием в своей жизни, которое всегда бывает первый раз.

Александра Кучеренко
Александра Кучеренко порадовала успехами / Instagram

Молодая жена Димы Комарова Мисс Украины Александра Кучеренко похвасталась очередными успехами - в этот раз в науке.

Александра Кучеренко, которая уже работает ведущей на ICTV, закончила Институт журналистики КНУ и получила бакалавра. Об этом девушка сама написала в Instagram.

"Успеть все - миссия выполнима. За этот месяц прошел целый марафон важных событий моей жизни, включая выпуск из Института журналистики! Я до последнего не знала, какого цвета будет мой диплом бакалавра - после золотой медали в школе пообещала себе не переживать так сильно об оценках, хорошо учиться и довериться судьбе) Но перфекционизм победил))", - призналась девушка.

Она поделилась, что для себя старалась максимально готовиться, несмотря даже на всевозможные проекты и шоу, в которых пришлось принять участие.

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"За 4 года учебы были и Мисс Украина, и Мисс мира, и Танцы, и работа на ТВ, и свадьба.. Но, вопреки стереотипам, на экзаменах моя узнаваемость мне чаще вредила, чем помогала: приходилось готовиться даже усерднее, чтобы получить честную оценку за свои знания, а не за красивые глазки. Поэтому между съёмками я обычно просто летела на пары))", - объяснила девушка.

Причем, она решила на этом не останавливаться, и достигнуть звания магистра журналистики.

Александра Кучеренко
Александра Кучеренко закончила университет / Instagram

"Ведь моей самой главной мечтой еще с детства было учиться в лучшем университете страны и получить профессию телеведущей! Со стенами родного Института сегодня я не прощаюсь - готовлюсь поступать на магистратуру", - заявила Александра.

Ее подписчики порадовались вместе с девушкой и засыпали ее поздравлениями, причем одной из первых была ее коллега по Танцям Илона Гвоздева.

"Поздравляю", "Удачи при поступлении на магистратуру", "Умница", "Молодчинка", "Поздравляю", - пишут подписчики.

Александра Кучеренко
Александра Кучеренко / скриншот
Александра Кучеренко
Александра Кучеренко / скриншот

Напомним, она с детства увлекалась танцами, пробовалась в модельном мире, и даже стала Мисс Украина. А вместе с Димой Комаровым участвовала в шоу Танці з зірками на 1+1 в качестве хореографа-партнера.

Танці з зірками 4 сезон 1 неделя - Дима Комаров и Саша Кучеренко Румба смотреть онлайн:

Александра Кучеренко тайно вышла замуж за Диму Комарова в середине июня 2019, и объявили они об этом только 15 июня.

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