Лобода тайно выступила в Киеве с любителем "ДНР" из России

Светлана Лобода тайно привезла в Киев любителя "ДНР"/ Instagram

Светлана Лобода, которая живет в и творит в России, тайно прилетела в Киев для концерта в клубе Queen.

Сначала певица пыталась постить в Instagram, потом удалила записи, но после выступления загрузила видео в соцсети.

"В этот день мы были с ВАМИ #киев #деньКонституции", – подписала ролик Светлана Лобода.

Она также появилась на видео где выступает вместе с Реввой на сцене, а также в сети появилось видео, где она перед сценой снимает его выступление на телефон.

К тому же на концерте сбежавшей в Россию Лободы и ватного сторонника "ДНР" Александра Реввы был замечен глава обновленного офиса президента Андрей Богдан, который светился на видео с клуба и когда дарил цветы Ревве.

Андрей Богдан праздновал День Конституции Украины на концерте российского артиста Артура Пирожкова. РФ аннексировала Крым, залила Донбасс кровью, а Глава Администрации президента тусуется с русней. Что это если не реванш? Привет зрадофилам. Ви зробили це разом pic.twitter.com/mFOLyCE4g9 — Львовский метрополитен (@natohawks) 29 червня 2019 р.

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