Линдеманн напрягся: Лобода на свадьбе поймала букет невесты

Светлана Лобода скоро выйдет замуж/ instagram.com/lobodaofficial

Светлана Лобода выдала замуж младшую сестричку - 27-летнюю Ксению, и та сделала неоднозначный сюрприз ей за это.

Светлана Лобода, которая по слухам, успешно крутит роман с Тиллем Линдеманом из Rammstein, и даже родила от него дочь Тильду, отметилась на вечеринке, поймав будет своей сестры Ксении.

По словам тамады, Светлана Лобода больше всего не хотела ловить букет, и вообще стоять в той группке незамужних, но на видео видно, что младшенькая удружила, закинув трехочковый прямо в руки Светлане.

Светлана Лобода поймала букет невесты/ скриншот

При этом лица остальных девушек были непередаваемыми - эмоции от радости до грусти вселенского масштаба пролетели у них за секунду.

Светлана Лобода поймала букет невесты смотреть онлайн видео:

К слову, Светлана Лобода усиленно удаляет отметки себя со всех видео, где она ловит букет - видно, не хочет портить нервы Тиллю, который еще не осознал всю силу веры в традиции в Украине.

Ранее Лобода тайно выступила в Киеве с любителем "ДНР" из России.