Настя Ивлеева спалилась с наркотиками

Настя Ивлеева записывала новое сторис, в котором собирала вещи в чемодан, и засветила наркотики и аксессуары для их принятия.
Блогерша Настя Ивлеева, которая уже попала в скандалы с наркотиками снова провоцирует скандал - показав порошок и ложку для кокса.
Экс-ведущая Орла и решки Настя Ивлеева записала видео в Instagram, на котором засветилась на хранении наркотиков.
На видео из Instagram, где она собирает чемодан видно всякие повседневные вещи. Потом она поднимает камеру вверх и снимает себя в зеркало, крупным планом приближая к груди - на ней висит крестик с ложечкой на конце и капсула на цепочке в которой что-то есть.
Можно бы посчитать, что это просто украшения, но крестик с ложечкой очень похож на аксессуар для принятия кокса, а в капсулах может храниться доза.
Подобные догадки также появились на телеграм-канале Светская хроника, где кто-то рассказывает историю про свою знакомую.
Однако, в истории с Ивлеевой, никогда точно не можно знать, где правда, а где хайп, ведь законом подобные аксессуары не запрещены, а в капсуле может быть сахар или мука.