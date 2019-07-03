Наследник правителя ОАЭ умер во время оргии от передоза

В Великобритании умер основатель бренда Qasimi, дизайнер одежды и наследник эмирата Шарджи шейх Халид бин Султан аль-Касими.
В Великобритании в возрасте 39 лет скончался шейх Халид бин Султан аль-Касими - сын правителя эмирата Шарджи в ОАЭ.
Об этом сообщает британское издание The Sun.
Полиция подтвердила, что тело шейха нашли на полу ванной в его пентхаусе. Рядом были обнаружены шприцы, а рука Халида была перевязана галстуком.
Уже удалось выяснить, что в доме прошла шумная вечеринка, на которой гости злоупотребляли тяжелыми наркотиками и устроили оргию.
Старший брат аль-Касими умер от передозировки в 1999 году в возрасте 24 лет, после чего Халид остался единственным сыном и наследником шейха Шарджи.
Халид был успешным дизайнером и основателем бренда Qasimi, который он зарегистрировал в 2008 году. В его платьях выходили на красные дорожки многие знаменитости, включая Леди Гагу.
В эмирате объявлен трехдневный траур.
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