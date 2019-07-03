Никакого Atlas Weekend: A$AP Rocky попал в обезьянник

Американский рэпер A$AP Rockyпопал в очень неприятную ситуацию. Мужчина подрался на улице в Швеции, и был задержан полицией.
A$AP Rocky, который должен был стать хедлайнером на украинском фестивале Atlas Weekend, задержан в полицейском участке в Швеции.
Репер вместе с охраной устроил массовую драку на улицах скандинавского государства, сообщает издание Billboard.
A$AP Rocky отправился в обезъянник сразу посте концерта в Стокгольме, так как полиция заинтересовалась видео, на котором зафиксирована драка певца и его охраны с людьми посреди улицы.
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После ЧП A$AP Rocky опубликовал в своем Instagram видеообращение, в котором заявил, что это молодые люди вели себя вызывающе и спровоцировали конфликт.
На видео издания TMZ видно, что сначала рэпер и охрана общаются с ребятами на повышенных тонах, а потом все вместе избивают их.
A$AP Rocky с телохранителями избивает людей в Стокгольме:
На данный момент рэпер A$AP Rocky задержан полицией Стокгольма по подозрению в нападении.
Организаторы Atlas Weekend 2019 В Киеве пока что официально не комментировали скандал с исполнителем, который должен выступить 13 июля.
Ранее сообщалось, что хедлайнер Atlas Weekend 2019 Том Волкер не приедет на фестиваль