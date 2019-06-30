Atlas Weekend 2019: Хедлайнер Том Волкер не приедет на фестиваль

Том Волкер пропустит Atlas Weekend 2019 / instagram.com/iamtomwalker

Том Волкер, долгожданный хедлайнер Atlas Weekend 2019, отказался от участия в мероприятии.

О своем отказе выступать он сообщил организаторам фестиваля, отметив при этом, что отменил также и все другие свои концерты. Его слова привела пресс-служба Atlas Weekend в Facebook.

"Друзья! К нашему огромному сожалению, по независящим от нас обстоятельствам, Tom Walker не сможет выступить на Atlas Weekend 2019. Мы делаем все возможное, чтобы вы услышали Тома в следующем году и надеемся на ваше понимание", - говорится в сообщении.

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В обращении певец заявил, он вынужден отменить свои выступления не только в Киеве, а и в американских городах Чикаго, Нашвилл, Атланта, Шарлотта и Вашингтон.

Том Волкер / Facebook

Он отметил, что должен отменить концерты "в связи с непредвиденными обстоятельствами".

Том Волкер должен был быть хедлайнером 10 июля и выступать на Западной сцене в 19:00 - 20:00.

Ранее сообщалось, что София Ротару стала одной из хедлайнеров Atlas Weekend 2019 9 июля.

Также издание Главред собрало список всех хедлайнеров фестиваля Atlas Weekend 2019.