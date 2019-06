Atlas Weekend-2019: все хедлайнеры фестиваля и даты выступлений

Atlas Weekend 2019: все хедлайнеры фестиваля / скриншот

В последнюю очередь на Atlas Weekend 2019 огласили хедлайнеров 9 июля - дня украинских исполнителей, и бесплатного для посетителей.

Хедлайнеры 9 июля - София Ротару (22:30 - 23:00) и двое других, на которых прочат Настю Каменских и MOZGI.

Но если участие группы MOZGI уже подтверждено источниками Главреда, то насчет остальных участников пока нет точных данных.

Хедлайнеры 10 июля

17:00 выступит MELOVIN - участик Х-Фактора и Евровидения от Украины, Костя Бочаров из Одессы.

18:30 - Netta - израильская певица, боди-позитивщица, сторонница ЛГБТ, которая выиграла Евровидение в 2018 году.

19:00 - Том Уокер - победитель Brit Awards 2019, автор музыки для Большая маленькая ложь и Форс-Мажоров.

20:00 - Little Big повторит для фанатов свой фирменный синг, под который сложно не танцевать.

21:00 - Tom Odell, который не доехал на масштабный концерт в Украину в 2018 году, теперь выступит на фестивале.

22:30 - Black Eyed Peas – 16-кратные номинанты Гремми и рекордсмены чарта Billboard.

Хедлайнеры 11 июля

22:15 - Американский дуэт The Chainsmokers, обладатели Грэмми за лучшую танцевальную запись, авторы суперхитов Closer, Don’t Let Me Down, Something Just Like This, которые участвовали в коллаборации с Coldplay.

Хедлайнеры 12 июля

22:15 - Легендарные Сплин с Александром Васильевым наконец доехали в Украину, и снова напомнят нам, что Выхода нет, Скоро будет солнечно, Мое сердце остановилось. А фанаты традиционно будут подпевать на Орбит без сахара.

Хедлайнеры 13 июля

22:45 - 23:45 - репер A$AP Rocky, который регулярно возглавляет чарты Billboard, пожаловал в Украину, и намерен собрать огромное количество зрителей.

Хедлайнеры 14 июля

22:30 - 23:45 - LIAM GALLAHER из Oasis приедет зажигать с британской музыкой и презентует дебютный альбом As You Were.

Кроме того, хедлайнерами можно считать Другу Ріку, The HardKiss, которые также выступят 14 июля.