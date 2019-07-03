Селена Гомес сверкнула ягодицами с целлюлитом на пляже

Певица Селена Гомес, которая последний год судорожно пряталась от СМИ, случайно засветила фигуру в со слишком пышными формами.
Певица Селена Гомес во время отдыха в Мексике продемонстрировала пышные формы в откровенном купальнике.
Фото Селены Гомес с объемными ягодицами попало в сеть благодаря настойчивости папарацции.
В Мексике удалось зафиксировать, как Селена Гомес отдыхает на пляже накануне свадьбы ее кузины Присциллы. Девушка выбрала белый цельный купальник к польностью голой спиной.
На фото видно, как Гомес пыталась плавать на доске, купалась и общалась с сестрой.
Однако пользователи сетей обратили внимание на то, что за последний год, после расставания с Бибером певица набрала вес.
Сейчас Селина приближается к традиционным идеалам латиноамериканской красоты - об этом бесспорно говорят ее бедра и ягодицы, которые она засветила на пляже.
Кроме того, добрые папарацции зафиксировали и увеличения бюста девушки, что неплохо подчеркнул белый купальник.
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