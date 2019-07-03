Селена Гомес сверкнула ягодицами с целлюлитом на пляже

Селена Гомес / Instagram

Певица Селена Гомес во время отдыха в Мексике продемонстрировала пышные формы в откровенном купальнике.

Фото Селены Гомес с объемными ягодицами попало в сеть благодаря настойчивости папарацции.

В Мексике удалось зафиксировать, как Селена Гомес отдыхает на пляже накануне свадьбы ее кузины Присциллы. Девушка выбрала белый цельный купальник к польностью голой спиной.

На фото видно, как Гомес пыталась плавать на доске, купалась и общалась с сестрой.

Однако пользователи сетей обратили внимание на то, что за последний год, после расставания с Бибером певица набрала вес.

Сейчас Селина приближается к традиционным идеалам латиноамериканской красоты - об этом бесспорно говорят ее бедра и ягодицы, которые она засветила на пляже.

Кроме того, добрые папарацции зафиксировали и увеличения бюста девушки, что неплохо подчеркнул белый купальник.

К тому же, девушка заметила фотографа, и успела попозировать, впечатлив поклонников соблазнительной фигурой.

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