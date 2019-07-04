Десь не тут: O.Torvald презентовали совершенно новый клип

4 июля 2019, 17:34

Украинская рок-группа О.Тorvald записала новую песню, которая появилась после долгого перерыва их творчества.

O.Torvald Десь не тут
O.Torvald: Десь не тут / Instagram

Женя Галич и О.Тorvald после долгого перерыва взяли в группу девушку-барабанщицу и уже презентовали первый клип в обновленном составе.

"Хочется в отпуск, но работа не отпускает? Отправляйтесь в виртуальное путешествие по Украине вместе с O.Torvald. Смотрите новый клип "Десь не тут", и с новыми силами приступайте к делам, чтобы быстрее все сделать и отдыхать", – отмечают музыканты. 

До этого группа выпустила клипы Назовні и Два нуль один вісім, Которые Женя Галич записал впервые после смерти своего отца. 

Два Ноль Один Восемь" – это история потери близкого человека и попытка собрать себя по кускам. Песню Галич посвятил своему отцу.

Десь не тут O.Torvald смотреть онлайн клип:

Тест песни Десь не тут:

Дива ховаються в руці

Ми втечемо

До краю всесвіту

Пірнай

Тримай, стискаю пальці

Очі закрий

Ми ніби десь не тут

Мовчи

Лишилась тільки мить

Я сам

На дотик оберу маршрут

Так тихо

Все замерло, все спить

Розчинимось

Ми ніби десь не тут

Кричи

Навколо цілий світ

Шукай

Знайди свою мету

Дива

Ховаються в руці

Тримай

Ми ніби десь не тут

Твоя

Рука в моїй руці

Тримай

Ми ніби десь не тут

Злітай

Ми ніби десь не тут

Злітай

Ми ніби десь не тут

Злітай

Ми ніби десь не тут

Злітай

Ми ніби десь не тут"

В апреле 2019 года музыканты также представила нового участника группы – девушку Hebi, которая играет на барабанах.

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