Все идет по плану: Massive Attack записали кавер легендарной песни Летова

Все идет по плану - Msassive Attack записали кавенр на хит Летова/ theransomnote

Песня Everything is Going According to Plan появилась в репертуаре Massive Attack уже какое-то время назад, но сейчас в сети появилась первая запись их исполнения.

Британцы исполняют кавер на песню Егора Летова и с английским и с русским текстом.

Песню записали на рентгеновском снимке - именно так подпольно записывали музыку в СССР из-за цензуры.

Massive Attack выпускают пластинку на рентгеновском снимке в виде перфоменса против цензуры. Песню так можно послушать 10-15 раз.

В честь релиза, выступление группы с песней Все идет по плану было опубликовано в Youtube.

Все идет по плану Everything is Going According to Plan Massive Attack смотреть онлайн:

