Все идет по плану: Massive Attack записали кавер легендарной песни Летова

Популярная британская группа Massive Attack записала новый хит - кавер на песню Все идет по плану группы Гражданская Оборона.
Песня Everything is Going According to Plan появилась в репертуаре Massive Attack уже какое-то время назад, но сейчас в сети появилась первая запись их исполнения.
Британцы исполняют кавер на песню Егора Летова и с английским и с русским текстом.
Песню записали на рентгеновском снимке - именно так подпольно записывали музыку в СССР из-за цензуры.
Massive Attack выпускают пластинку на рентгеновском снимке в виде перфоменса против цензуры. Песню так можно послушать 10-15 раз.
В честь релиза, выступление группы с песней Все идет по плану было опубликовано в Youtube.
Все идет по плану Everything is Going According to Plan Massive Attack смотреть онлайн:
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