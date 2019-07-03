A$AP Rocky попал в обезьянник: подробности ареста

A$AP Rocky попал в обезъянник / Instagram

A$AP Rocky, который должен был стать хедлайнером на украинском фестивале Atlas Weekend, задержан в полицейском участке в Швеции.

Репер вместе с охраной устроил массовую драку на улицах скандинавского государства, сообщает издание Billboard.

A$AP Rocky отправился в обезъянник сразу посте концерта в Стокгольме, так как полиция заинтересовалась видео, на котором зафиксирована драка певца и его охраны с людьми посреди улицы.

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После ЧП A$AP Rocky опубликовал в своем Instagram видеообращение, в котором заявил, что это молодые люди вели себя вызывающе и спровоцировали конфликт.

На видео издания TMZ видно, что сначала рэпер и охрана общаются с ребятами на повышенных тонах, а потом все вместе избивают их.

Как видно, на полном ролике конфликта, один из парней ударил охранника рэпера наушниками, которые разбились в щепки. После этого потребовал купить ему новые.

Но верхом конфликта было то, что парни начали приставать к прохожей, обещая при этом ее изнасиловать.

A$AP Rocky с телохранителями избивает людей в Стокгольме:

На данный момент рэпер A$AP Rocky задержан полицией Стокгольма по подозрению в нападении и арестован. Пока пройдут разбирательства, он пробудет в отделении полиции минимум до 5 июля. Но неизвестно, когда и на каких условиях его выпустят и разрешат покинуть страну.

Организаторы Atlas Weekend 2019 В Киеве пока что официально не комментировали скандал с исполнителем, который должен выступить 13 июля.

Ранее сообщалось, что хедлайнер Atlas Weekend 2019 Том Волкер не приедет на фестиваль