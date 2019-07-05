Vislovo: Время и Стекло презентовали новый огромный альбом

Группа Время и Стекло подготовила новейший альбом Vislovo, в который вошло более десятка их песен, и уже выложили в сети его лонг-версию.
В новый альбом Vislovo группы Время и Стекло вошло 14 треков, которые заняли 49 минут в лонгплее.
Дорофеева и Позитив из традиционных уже стилей поп, edm,deep house из предыдущих альбомов в альбом VISLOVO добавили future bass, фанк, рейв, минималистичный r’n’b и еще других стилей по чуть-суть.
"Альбом создавался непросто, потому что год был насыщен гастролями и съемками. Мы переносили премьеру несколько раз, поскольку просто не было времени доработать альбом. Сложился нестандартный для Время и Стекло музыкальный пазл – экспериментальный и очень интересный. Каждая песня из нового альбома – уже моя любимая", - рассказала Дорофеева.
Над текстами и музыкой работали Потап, Позитив, Андрей Безкровный (DJ Bloodless), а аранжировками занимались суандпродюсер Вадим Лисица, Антон Крайнов и Роман Катрук (MOZGI Studio/FOXX Studio).
"Этим альбомом мы хотим удивить не только нашу аудиторию, наших фанатов, но и музыкантов. Я участвовал в создании саунда каждого трека, наполняя их звучанием и настроением. Мне кажется, у нас получилось внести новые краски в поп-музыку. VISLOVO– это музыкальный аттракцион, на котором еще никто не катался", - признался Позитив.
В Альбом вошли:
1. Vislovo
2. Balensiaga
3. Facionспазмы
4. Дим
5. Eleganza
6. Лох
7. Е, бой
8. Forever Young
9. Песня про лицо
10. Навсегда / Никогда
11. Финальные титры
12. Дим (boosin remix)
13. Глубоко (feat Monatik)
14. Дим (Snaps & Sanya Dymov remix)
Vislovo Время и Стекло слушать онлайн весь альбом:
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