Vislovo: Время и Стекло презентовали новый огромный альбом

5 июля 2019, 10:35

Группа Время и Стекло подготовила новейший альбом Vislovo, в который вошло более десятка их песен, и уже выложили в сети его лонг-версию.

Время и Стекло - Vislovo
Время и Стекло - Vislovo полный альбом / Mozgi Entertainment

В новый альбом Vislovo группы Время и Стекло вошло 14 треков, которые заняли 49 минут в лонгплее.

Дорофеева и Позитив из традиционных уже стилей поп, edm,deep house из предыдущих альбомов в альбом VISLOVO добавили future bass, фанк, рейв, минималистичный r’n’b и еще других стилей по чуть-суть.

"Альбом создавался непросто, потому что год был насыщен гастролями и съемками. Мы переносили  премьеру  несколько раз, поскольку просто  не было времени доработать альбом. Сложился нестандартный для Время и Стекло музыкальный пазл – экспериментальный и очень интересный.  Каждая песня из нового альбома – уже моя любимая", - рассказала Дорофеева.

Над текстами и музыкой работали Потап, Позитив,  Андрей Безкровный (DJ Bloodless), а аранжировками  занимались суандпродюсер Вадим Лисица, Антон Крайнов и Роман Катрук (MOZGI Studio/FOXX Studio).

"Этим альбомом мы хотим удивить не только нашу аудиторию, наших фанатов, но и музыкантов. Я участвовал в создании саунда каждого трека, наполняя их звучанием и  настроением.  Мне кажется, у нас получилось  внести новые краски в поп-музыку. VISLOVO– это музыкальный аттракцион, на котором еще никто не катался", - признался Позитив.

В Альбом вошли:

1. Vislovo

2. Balensiaga

3. Facionспазмы

4. Дим

5. Eleganza

6. Лох

7. Е, бой

8. Forever Young

9. Песня про лицо

10. Навсегда / Никогда

11. Финальные титры

12. Дим (boosin remix)

13. Глубоко (feat Monatik)

14. Дим  (Snaps & Sanya Dymov remix)

Vislovo Время и Стекло слушать онлайн весь альбом:

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