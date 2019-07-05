A$AP Rocky не приедет Atlas Weekend-2019

A$AP Rocky пропустит Atlas Weekend 2019 / Harper's Bazaar

A$AP Rocky накануне концертов в Украине и России встрял в драку, и был арестован правоохранителями в Швеции.

В драку он влип 30 июня, а уже 1 июля полиция провела задержание.

5 июля суд Стокгольма постановил, что рэпера оставят под арестом, потому что велика вероятность побега и препятствия ходу следствия.

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Обвинение пока что не выдвинуто, но до 19 июля певец не сможет покинуть Швецию.

Обвинение должно быть выдвинуто не позднее 19 июля, но если к этому времени расследование не будет завершено, арест могут продлить еще дольше.

Таким образом, репер не попадет на концерт в Москву 9 июля, и пропускает также выступление в Киеве на Atlas Weekend-2019 13 июля.

Напомним, A$AP и его двое охранников избили на улице Стокгольма двух неизвестных парней. A$AP Rocky предоставил видео, на котором видно, что драку начали парни, но полицию это особо не волнует. В худшем случае рэперу теперь грозит 6 лет тюрьмы.