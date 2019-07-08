Победительница 4 сезона Голос Дети Данелия Тулешова спела в финале 5 сезона проекта

Данелия Тулешова выступила на Голос Дети 5 / скриншот

Победительница украинского Голос Дети из Казахстана Данелия Тулешова призналась украинцам в любви и спела вместе с бывшим тренером.

"Украина – моя вторая родная страна! Я правда за все благодарна вам, я думаю, что приеду еще на "взрослый" "Голос", – сказала Данелия.

Данелия Тулешова и Монатик впервые за долгое время встретились на "Голос. Діти 5". "Данелия та, которая умеет бежать к мечтам со скоростью света. Всегда огромная радость и гордость выходить с тобой на одну сцену", – признался Monatik.

Дуэт победительницы 4 сезона вокального шоу и ее экс-наставника оказался не единственным сюрпризом вчерашнего прямого эфира – на сцену "Голоса" также вышли The HARDKISS, KAZKA, Мишель Андраде, а также победительница Евровидения 2018 Нетта Барзилай.

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Ее видеоролики на YouTube-канале собрали более 40 миллионов просмотров, а оскароносная актриса Дрю Бэрримор не могла удержать слез от ее выступления на популярном американском шоу.

На сцену вокального шоу Данелия вышла вместе со своим экс-наставником – Дмитрием Монатиком. Вместе они исполнили суперхит "Добеги".

Данелия Тулешова с песней Добеги на Голос Дети 5 сезон: видео онлайн

Напомним, 10-летняя Данелия Тулешева в 2017 году шокировала тренеров еще со слепых прослушиваний своим мощным вокалом. Наталья Могилевская, MONATIK и солисты группы Время и Стекло Надя Дорофеева и Позитив – все отметили незаурядный талант девушки. Вокалистка присоединилась к команде MONATIK и одержала победу.