Танці з зірками 2019: список судей и новые интриги

Танцы со звездами 2019: Влад Яма / Instagram

Судья прошлого сезона Влад Яма признался, что он снова возвращается в Танцы со Звездами 2019 вместе с Екатериной Кухар. Но поклонников заинтересовали другим.

В судейскую тройку шоу Танцы со звездами 2019 войдут всем уже знакомые и любимые хореограф и в прошлом участник шоу Влад Яма, а также - украинская прима-балерина Екатерина Кухар, сообщает Яма в интервью КП.

А вот имя третьего судьи - загадка, которая и будет интриговать зрителей.

Влад предупредил, что он намерен быть еще более строже к участникам, чем в 2018 году, и им стоит поберегтись.

"Мне кажется, в этом сезоне звездам нужно будет танцевать на долю лучше, чем это делали прошлые участники, которые задали определенную планку. И она - достаточно высокая. В этом сезоне понижать ее не хочется. А так, я буду все тем же Владом Ямой с бородой и стопроцентным зрением, поэтому буду внимательно смотреть на стопы, колени и на бедра, а также - в глаза", - заявил он.

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Екатерина Кухар признается, что она, как и прежде, будет объективна, и все будет зависеть исключительно от того, как будут танцевать участники.

"В этом проекте я всегда и безоговорочно на стороне зрителя, который должен получить удовольствие от красивого танца и главного танцевального шоу страны. Случается, даже когда вижу, что человек очень старается и у него не получается по каким-то причинам, я могу его поначалу и поддержать", - рассказала она, и вспомнила участие Димы Комарова, когда она ему подарила красную розу.

Судьи пообещали, что их третий коллега будет иметь колоссальный опыт в танцах, и сумеет зажечь и зрителей и участников.