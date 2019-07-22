Танці з зірками 2019: первые участники были выбраны дискоболом шоу

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Танці з зірками 2019: первые участники / 1+1

В сети появились фамилии первых троих участников 6 сезона шоу Танцы со звездами 2019, который начнется на телеканале 1+1 осенью.

Ролик с тем, что звезды приняли вызов стать первыми участниками появился в Instagram.

"Вау! Долгожданный #танціззіркамиchallenge возвращается! Теперь магический дискобол сам будет выбирать, кому бросать вызов на участие в шоу. Первыми участниками нового взрывного сезона Танці з зірками стали Владимир Остапчук, Виктория Булитко и Михаил Кукуюк", - говорится в сообщении под видео.

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Дискобол же тем временем бросил вызов следующим "кандидатам" - Надежде Матвеевой, Людмиле Барбир и Потапу.

Ранее стало известно, что третьим судьей шоу Танцы со звездами 2019 стал Франциско Гомес