Танці з зірками 2019: третьим судьей стал Франциско Гомес

Танцы со звездами Франциско Гомес

Телеканал 1+1 раскрыл имя третьего судьи шоу Танцы со звездами 2019 в Украине.

Им стал знаменитый хореограф Франциско Гомес

"Ты этого так ждал. Новым судьей взрывного сезона танціззірками стал легендарный хореограф, постановщик шоу мировых супер-звезд Франсиско Гомес", - говорится в комментарии под видео.

Видео 1+1 опубликовали в Instagram, и в нем показано, как и в прошлом году, постановка в которой Франциско звали на шоу.

На нем Франциско звонит Monatik, и говорит, что он теперь судья нового сезона Танцев. После этого горячий парень устраивает настоящие танцы под зажигательную музыку, и все зрители понимают, какой высокий уровень профессионализма у него.

"Я очень счастлив вернуться в Украину. Для меня это как второй дом, а украинские телезрители – моя любимая публика. Поэтому я рад, что участвую в таком замечательном проекте, и с восторгом жду, когда начнутся прямые эфиры. Как всегда, от меня только искренние впечатления!", - рассказал он по поводу своего участия в украинских танцах.

Продюсер Танцев Владимир Завадюк отметил, что ради Танцев Франциско даже отказал известной певице в постановке ее клипа.

Франциско Гомес ставил номера для Madonna, Will.i.am, Jennifer Lopez, Taylor Swift и других голливудских артистов. Танцовщик также был главным хореографом на британских шоу X-Factor, So You Think You Can Dance, The Voice и Аmerica's Got Talent.

По словам Владимира Завадюка, Франциско такой же веселый и заводной, как Монатик, поэтому замена судей равноценна для 2019 года.

