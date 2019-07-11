Официально: A$AP Rocky пропустит Atlas Weekend - кто заменит репера

A$AP Rocky отменил все концерты / Harper's Bazaar

A$AP Rocky арестован до конца июля за самооборону, и пробудет под арестом до конца месяца.

Это заявление его прес-службы уже разместили представители фестиваля Sonar Festival, на котором A$ap Rocky должен выступить 19 июля.

Удивительно, что на официальную информацию до сих пор не отреагировали организаторы Atlaw Weekend, которые обещали заменить A$AP Rocky другим исполнителем, если его арест не удастся выбить у властей Швеции.

"A$AP Rocky будет под арестом в шведской тюрьме в течение неизвестного периода времени за самооборону во время ссоры. Из-за этой неудачной ситуации он вынужден отменить свой европейский фестиваль и все концерты в июле", - говорится в сообщении.

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При этом фаны музыканта отмечают, что на его страницах в соцсети до сих пор нет никаких официальных заявлений. Нет подобных сообщений и на страницах киевского феста. В последний раз организаторы Atlas Weekend 2019 сообщали, что ведут переговоры с менеджментом рэпера и следят за ситуацией.

Руководство Atlas Weekend должно как минимум представить обещанного артиста, которым обещали заменить A$AP.

Напомним, A$AP и его двое охранников избили на улице Стокгольма двух неизвестных парней. A$AP Rocky предоставил видео, на котором видно, что драку начали парни, но полицию это особо не волнует. В худшем случае рэперу теперь грозит 6 лет тюрьмы.