"Наконец-то один": Позитив избавился от Дорофеевой

Алексей Завгородний, который в группе Время и Стекло наконец избавился от тени красавицы Дорофеевой, появился на обложке глянца.
Певец Алексей Завгородний - в быту Позитив, вышел из тени сексуальной партнерши Нади Дорофеевой, и внезапно украсил обложку журнала Pink.
Позитив не удержался от промо Vislovo - 5 октября 2019, о чем сам написал на своем лице.
Кстати, фото вызвали неоднозначные реакции от подписчиков Алексея. Кто-то писал о том, что он наконец вышел без Дорофеевой, кто-то восхвалял его внешность, а кто-то сравнил его с Элджеем и раскритиковал.
Были даже те, кто снова поднял тему его отношений с Дорофеевой - при живой-то жене Ане.
На снимках Позитив снялся в разных прикидах - в розовом при закосе под хипстера, в желтом плаще и футболке, а также в черной футболке, цепи и фингалом (нарисованным, конечно).
В интервью он коротко рассказал о будущем Vislovo во Дворце Спорта, а также признался, что планирует также вскоре самостоятельно заняться звукозаписыванием, когда построит свою студию.
Он признался, что гордится тем, что сам купил квартиру, машину жене и обеспечивает их.
Поклонники забросали его комплиментами и странными вопросами.
"Что касается материальных, более приземленных вещей — приятно ощущать себя настоящим мужчиной, который к 30 годам купил квартиру, машину себе и жене на заработанные своим трудом деньги. Сейчас есть достаточно средств, чтобы осуществить еще одну мечту — заняться саундпродюсированием. Один из шагов к ее достижению — строительство новой студии звукозаписи, где будет мое собственное место для работы и творчества", - сказал Алексей.
"Белые глаза? Серьезно? Сначала Элджей, потом Билли, а теперь ещё и ты. Видимо, это заразно", "Е*а, сам себя изуродовал!!! Н*х так глаза закатывать", "Какой же красавчик", "Наконец-то, один Позитив. Ура.", "Элджей на минималках", "Почему ты не носишь обручальное кольцо?)", "Вот это конечно мощь. Побольше бы обложек таких", - пишут они.
Совсем недавно Дорофеева почти отдалась Позитиву на репетиции