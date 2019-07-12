"Наконец-то один": Позитив избавился от Дорофеевой

Позитив без Дорофеевой снялся для глянца / instagram.com/positiff/

Певец Алексей Завгородний - в быту Позитив, вышел из тени сексуальной партнерши Нади Дорофеевой, и внезапно украсил обложку журнала Pink.

Позитив не удержался от промо Vislovo - 5 октября 2019, о чем сам написал на своем лице.

Кстати, фото вызвали неоднозначные реакции от подписчиков Алексея. Кто-то писал о том, что он наконец вышел без Дорофеевой, кто-то восхвалял его внешность, а кто-то сравнил его с Элджеем и раскритиковал.

Были даже те, кто снова поднял тему его отношений с Дорофеевой - при живой-то жене Ане.

На снимках Позитив снялся в разных прикидах - в розовом при закосе под хипстера, в желтом плаще и футболке, а также в черной футболке, цепи и фингалом (нарисованным, конечно).

В интервью он коротко рассказал о будущем Vislovo во Дворце Спорта, а также признался, что планирует также вскоре самостоятельно заняться звукозаписыванием, когда построит свою студию.

Он признался, что гордится тем, что сам купил квартиру, машину жене и обеспечивает их.

Поклонники забросали его комплиментами и странными вопросами.

"Что касается материальных, более приземленных вещей — приятно ощущать себя настоящим мужчиной, который к 30 годам купил квартиру, машину себе и жене на заработанные своим трудом деньги. Сейчас есть достаточно средств, чтобы осуществить еще одну мечту — заняться саундпродюсированием. Один из шагов к ее достижению — строительство новой студии звукозаписи, где будет мое собственное место для работы и творчества", - сказал Алексей.

Позитив / скриншот

Позитив / скриншот

"Белые глаза? Серьезно? Сначала Элджей, потом Билли, а теперь ещё и ты. Видимо, это заразно", "Е*а, сам себя изуродовал!!! Н*х так глаза закатывать", "Какой же красавчик", "Наконец-то, один Позитив. Ура.", "Элджей на минималках", "Почему ты не носишь обручальное кольцо?)", "Вот это конечно мощь. Побольше бы обложек таких", - пишут они.

Позитив / скриншот

Позитив / скриншот

Совсем недавно Дорофеева почти отдалась Позитиву на репетиции