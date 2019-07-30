Охотник за разумом 2 сезон: дата выхода, сюжет и новый трейлер

Телесервис Netflix предоставил главные подробности о втором сезоне сериала Охотник за разумом, который сосредотачивается на исследовании серийных убийц.
Сериал Охотник за разумом основан на полумемуарной книге агентов Марка Олшейкера и Джона Дугласа, и вначале задумывался как психологический триллер. Первый сезон получил такой успех после выхода в 2017 году, что получил 2 сезон.
Второй сезон будет состоять из 8 серий. Частично он снимался в Атланте, и съемки проходили с апреля по декабрь 2018 года. события сериала разворачиваются через два года после окончания первого сезона.
Охотник за разумом 2 сезон сюжет
В новой истории агенты Холден Форд и опытный Билл Тенч занимаются тем, что и Кларисса Старлинг в Молчании Ягнят - буквально разбирают на атомы серийных убийц и маньяков. Если в первом сезоне над ними откровенно посмеивались, то во втором все будет уже иначе - шоуранеры приняли решение поменять концепцию сериала во втором сезоне.
Они встречают Монстра из Атланты - Уэйна Уильямса, который убил около 30 детей и подростков афроамериканцев.
А на очереди - Чарльз Мэнсон и Дэвид Берковиц.
Охотник за разумом 2 сезон Актеры
Каст сериала почти не поменялся - на экранах появятся Джонатан Грофф, Холт МакКэллани, Ханна Гросс, Камерон Бриттон и Коттер Смит. Чарльза Мэнсона сыграл Дэймон Херриман.
Сериал выходит 16 августа, его режиссерами стали Дэвид Финчер, Эндрю Доминик и Карл Франклин.
Охотник за разумом 2 сезон смотреть онлайн трейлер:
Ранее сообщалось, что финальный 4 сезон сериала Проповедник выйдет 4 августа.