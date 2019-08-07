Тарантино в Москве: самые смачные фото легендарного режиссера

Квентин Тарантино / Instagram

Квентин Тарантино представляет свой фильм Однажды в Голливуде в Москве, посещает пресс-конференции, и толкает речи, но настоящий класс он показал во время экскурсии по Москве.

В сети уже появились первые снимки с Тарантино в Москве, и они прекрасны.

Квентин Тарантино прибыл в Москву еще 6 августа, и за день до премьеры, ему устроили экскурсию по Красной площади и Кремле.

Экскурсию ему проводил лично министр Мединский, который так любит переновить голливудские премьеры, чтобы российское творчество набрало хоть какие-то просмотры.

Во время встречи Мединский подарил Тарантино сборник Стихов Пастернака "Близнец в Тучах", а также придумывал, что отвечать на вопросы Тарантино по типу действительно ли похоронен в кремлёвской стене музыкант и актер Дин Рид.

Тарантино особо пришли по душе Царь-пушка и Царь-Колокол, с которыми он с удовольствием попозировал. Кроме того, она появился рядом с короной московских царей, и удачно засветился на фоне других московских достопримечательностей.

Напомним, в фильме Однажны в Голливуде сыграют Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт, Аль Пачино, Курт Рассел, Марго Робби, Дакота Фаннинг, Тимоти Олифант, Маргарет Куэлли и Люк Перри.

Однажды в Голливуде смотреть онлайн трейлер:

События фильма разворачиваются в концер 60-х в Голливуде, на закате его "золотого века". По сюжету, известный актер Рик Далтон (Ди Каприо) и его дублер Клифф Бут (Брэд Питт) пытаются найти свое место в стремительно меняющемся мире киноиндустри при этом пытаясь остаться на плаву после всех неудачных попыток. Фильм выходит 8 августа.