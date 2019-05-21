Полноценный трейлер Однажды в Голливуде подъехал

21 мая 2019, 18:54

Премьера фильма назначена на 8 августа.

Ди Каприо, Квентин Тарантино
Полноценный трейлер Однажды в Голливуде подъехал / Фото: Reuters

В Сети появился первый полноценный трейлер Однажды в Голливуде от оскароносного режиссера Квентина Тарантино.

Премьера фильма назначена на 8 августа.

В ролях: Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт, Аль Пачино, Курт Рассел, Марго Робби, Дакота Фаннинг, Тимоти Олифант, Маргарет Куэлли, Люк Перри.

Лента повествует о череде событий, произошедших в Голливуде в 1969 году, на закате его "золотого века". По сюжету, известный телеактер Рик Далтон (его играет Леонардо Ди Каприо) и его дублер Клифф Бут (в исполнении Брэда Питта) пытаются найти свое место в стремительно меняющемся мире киноиндустрии.

Трейлер Однажды в Голливуде на русском

Трейлер Однажды в Голливуде на английском

Ранее Тарантино заявлял, что актерский дуэт Питта и Ди Каприо – "это будет самая восхитительная звездная работа со времен Пола Ньюмана и Роберта Редфорда".

Ди Каприо в свою очередь признался, что рад сотрудничать с Питтом, и добавил, что ему очень понравился сценарий фильма, который он может сравнить с мюзиклом "Поющие под дождем".

Напомним, опубликован трейлер пятого сезона сериала Черное зеркало. В сериале снялись Энтони Маки и Майли Сайрус.

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Брэд Питт трейлер Леонардо Ди Каприо Квентин Тарантино Однажды в Голливуде
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