Тарантино и Ди Каприо раскрыли детали нового фильма о Мэнсоне

Американский режиссер Квентин Тарантино и оскароносный актер Леонардо Ди Каприо на СинемаКоне в Лас-Вегасе поделились деталями будущего фильма "Однажды в Голливуде".

По словам Тарантино, фильм о преступнике и главе секты Чарльзе Мэнсоне выйдет в августе 2019 года и будет "самым близким к "Криминальному чтиву" из всего, что он снял, сообщает The Hollywood Reporter.

В картине также снимется Брэд Питт, и на актерский дуэт Питта и Ди Каприо Тарантино возлагает большие надежды.

"Это будет самая восхитительная звездная работа со времен Пола Ньюмана и Роберта Редфорда", — уверен режиссер.

По его словам, действие картины развернется в Лос-Анджелесе шестидесятых.

"Это пока большой секрет, но "Однажды в Голливуде" разворачивается в 1969 году, на подъеме контркультуры, революции хиппи, в момент зарождения нового Голливуда. Улица за улицей, квартал за кварталом мы превратим Лос-Анджелес в Голливуд 1969-го", — сказал Тарантино.

Ди Каприо, в свою очередь, признался, что рад сотрудничать с Питтом, и добавил, что ему очень понравился сценарий фильма, который он может сравнить с мюзиклом "Поющие под дождем".

"Я очень воодушевлен предстоящей работой с Брэдом Питтом", — отметил актер.

Ранее вышел трейлер фильма "Веном" с Томом Харди в главной роли.