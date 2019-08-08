Перезапуск Один дома: исполнитель главной роли поиздевался над Disney

Один Дома / скриншот

Исполнитель роли Кевина в фильмах Один дома Маколей Калкин отреагировал на заявления Disney переснять фильм, чтобы "улучшить" его и подогнать под "современные реалии".

Маколей Калкин опубликовал в соцсетях фото, на котором наглядно показал, какой перезапуск Один дома ждет ненасытных менеджеров по контенту.

"Вот так будет выглядеть усовершенствованный Один дома", - подписал он фото.

На снимке уже взрослый 38-летний Маколей Калкин изображает домашнего бездельника - он сидит на диване с ноутбуком в трусах, задранной майке, с пледом и в клетчатой незастегнутой рубашке, с грязными волосами перевязанными лентой и тарелкой засохшего мяса. Рядом на диване лотки из доставки фастфуда с недоеденной едой.

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Его пост прокомментрировал даже Порнхаб, который также прикололся и спросил, что "в таком случае сырную пиццу не присылать?", имея в виду любимую пиццу Кевина из фильмов Один Дома.

Кроме того, поклонники Маколей Калкина горячо поддержали его троллинг, и согласились, что усовершенствованный Кевин крут.

Напомним, такую реакцию героя фильмов Один дома вызвало заявление СЕО Disney о том, что они намерены в ближайшее время переснять культовый фильм Один дома под современные ценности.