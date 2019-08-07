Перезапуск Один дома и Ночь в Музее: Disney переснимает фильмы FOX

Disney переснимут Один дома на свой лад / disneyparks.disney.go.com

Телекомпания Disney недополучила запланированную прибыль за последний год, и спешит восполнить потери пародиями на классические фильмы FOX, на которые у них есть авторские права.

Телекомпания Disney в ближайшее время намерена переснять любимые хиты зрителей, которые имели небывалый успех для 20th Century FOX.

Исполнительный директор Disney Боб Айгер отметил, что для открывающегося в 2019 году сервиса Disney+ будут пересняты под современные ценности фильмы Один дома, Ночь в музее, Дневник слабака, Оптом дешевле.

Ночь в музее принесла Fox $540 миллионов, а Один Дома - $490 миллонов

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Предполагается, что они первыми продут конвеер трансформации Disney.

За фильм Один дома уже взялись, но пока что не появилось никаких подробностей о съемочной команде и сроках выхода.

Ранее назвали дату выхода сиквела Добро пожаловать в Зомбиленд. В новом фильме герои попадут в Белый Дом и встретят своих двойников.