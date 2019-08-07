Перезапуск Один дома и Ночь в Музее: Disney переснимает фильмы FOX

После покупки кинокомпании 20th Century Fox компанией Disney, новые владельцы поспешили получить максимальную прибыль, при этом не тратя много времени на съемки.
Телекомпания Disney недополучила запланированную прибыль за последний год, и спешит восполнить потери пародиями на классические фильмы FOX, на которые у них есть авторские права.
Телекомпания Disney в ближайшее время намерена переснять любимые хиты зрителей, которые имели небывалый успех для 20th Century FOX.
Исполнительный директор Disney Боб Айгер отметил, что для открывающегося в 2019 году сервиса Disney+ будут пересняты под современные ценности фильмы Один дома, Ночь в музее, Дневник слабака, Оптом дешевле.
Ночь в музее принесла Fox $540 миллионов, а Один Дома - $490 миллонов
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Предполагается, что они первыми продут конвеер трансформации Disney.
За фильм Один дома уже взялись, но пока что не появилось никаких подробностей о съемочной команде и сроках выхода.
Ранее назвали дату выхода сиквела Добро пожаловать в Зомбиленд. В новом фильме герои попадут в Белый Дом и встретят своих двойников.