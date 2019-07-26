Добро пожаловать в Зомбиленд 2019: дата выхода и официальный трейлер

Добро пожаловать в Зомбиленд 2019: смотреть онлайн трейлер / скриншот

Во второй части легендарного фильма про земли зомби, Добро пожаловать в Зомбиленд, герои столкнутся не только с зомби, но и с опасными выжившими.

Официальный трейлер сиквела фильма про Зомбиленд не только удивил, но и развеселил зрителей. Кроме того, что на экранах появятся звезды известные еще и по Иллюзии обмана Джесси Айзенберг и Вуди Харрельсон, а также знаменитые Эмма Стоун (Ла-Ла-Ленд, Маньяк) и Эбигейл Бреслин (Валентина в Хроних Эндера).

Герои сиквела попадают в Белый Дом, покинутый президентом, по которому разъезжают на самокатах, встречают своих копий среди выживших, а аткже пересаживаются на Монстр-Кар, которым очень удобно уничтожать зомби.

Добро пожаловать в Зомбиленд 2019: дата выхода / скриншот

Сценарий для фильма написали Ретт Риз, Пол Верник и Дэйв Каллахэм. Режиссером выступил Рубен Фляйшер (Веном).

Добро пожаловать в Зомбиленд 2: смотреть онлайн официальный трейлер:

Премьера ленты запланирована на 24 октября.

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