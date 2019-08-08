Чернокожая Русалочка высказалась о расовом скандале вокруг нее

Чернокожая певица Холли Бэйли, которой раскручиваться помогала Бейонсе, высказалась, насколько ей безразличны зрители, которые будут смотреть фильм с ней.
Певица из поколения Z Холи Бэйли, которую Disney взял на роль Русалочки в экранизации мультфильма, призналась, что ей безразлично на зрителей фильма, в котором она сыграет.
Когда у звезды взяли интервью, новоиспеченная актриса призналась об этом в интервью.
"Мне кажется, что я сплю, и чувствую себя прекрасно, и мне безразлично негативное мнение обо мне", - заявила она, когда у нее спросили по поводу новой роли и реакции общественности на нее.
"Я только чувствую, что эта роль - что-то большее и значительнее меня. Я просто в восторге от того, что стала частью этого", - добавила Холли Бэйли.
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Она также призналась, что для нее ново и неизведанно играть самой в главной роли, да еще в таком фильме - ведь она привыкла быть младшей сестрой.
Напомним, что когда создатель фильма Русалочка Ром Маршалл комментировал выбор главной роли, то отметил, что Холли Бэйли стала результатом расширенного и глубокого поиска.
Ранее прес-релиз Disney, в котором говорилось, что чернокожая Холли Бэйли заменит на месте главной героини рыжеволосую белокожую русалочку, вызвал настоящий взрыв в мире, и очень многие критически отнестись к этому выбору.
На днях Disney объявили о намерении переснять фильм Один дома в соответствии с современными ценностями, и главный герой фильма Маколей Калкин тонко потроллил их на этом фоне.