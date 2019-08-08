Фадеев вышвырнул Закирову и забрал у нее авторские права на свои песни

8 августа 2019, 15:41

Наргиз Закирова, которая последние 5 лет работала с Максимом Фадеевым внезапно заявила, что ее забанили в его продюсерском центре MALFA, и лишили прав на все их песни.

Максим Фадеев и Наргиз Закирова
Максим Фадеев и Наргиз Закирова / Instagram

Максим Фадеев избавился еще от одной певицы, для которой писал песни с 2014 года. Наргиз Закирова, у которой год назад уже был сорван тур, в панике написала гневный пост о том, что центр MALFA связался с принимающей стороной ее концерта в Ростове, и отменил его. Она утверждает, что якобы беспричинно, но вспомнила, что 16 июля ее предупредили, что намереваются разорвать с ней контракт.

"Мои дорогие друзья и поклонники! Сегодня, за сутки до отъезда в концертный тур, я узнала от организаторов моего концерта в Воронеже и в Ростове-на-Дону, что сам концерт отменяется, якобы, потому, что я отказалась выезжать в тур. Письмо такого характера организаторы получили из продюсерского центра MALFA.Для меня и моей команды это стало новостью, так как мы собирались выехать сегодня вечером, несмотря на риски и ситуацию, которая началась ещё 16 июля 2019 года, когда я получила официальный документ о намерении лейбла MALFA запретить мне исполнять музыкальные произведения Максима Фадеева, документ о расторжении контракта с лейблом, а также фактический отказ продюсерского центра от обязательств по туру. Напомню, что это не первый случай. В мае этого года мой Американский тур был сорван также по вине руководства и представителей лейбла MALFA", - заверила Наргиз.

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Она пришла к выводу, что весь ее августовский тур почти что сорван, а люди Фадеева фактически игнорируют обращения.

Наргиз Закирова
Наргиз Закирова / Instagram

"Получается, что мой августовский тур и по остальным городам: Юрмала, Красногорск, Чайковский - также находится под угрозой срыва. Мое обращение о разъяснении ситуации, направленное непосредственно Максиму Фадееву и компании MALFA, было проигнорировано. Я благодарна организаторам за понимание. Я очень сожалению о том, что вновь возникли обстоятельства, которые мешают мне выступить перед вами, моими поклонниками.", - пишет она.

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Женщина написала, что просит прощения, и скоро она все равно со всеми увидится -  только уже под другую - ее музыку.

В то же время продюсерская компания MALFA дала официальные разъяснения, согласно с которыми Наргиз просто не отвечала на запросы компании. Вероятно, имеется в виду те, среди которых и письмо с запретом использования песен 16 июля.

"Выступления действительно не состоятся. Отмена связана с тем, что мы очень долгое время не могли выйти на связь ни с самой Наргиз, ни с кем-либо из ее команды. Неоднократно отправленные нами официальные запросы на подтверждение участия Наргиз в запланированных мероприятиях также остались проигнорированными", - говорится в сообщении от компании Фадеева.

Сложно представить, что же произошло между Фадеевым и Наргиз за последний год, что спровоцировало такой разрыв.

"В связи с этим, мы были вынуждены отменить выступления артистки, так как просто не имели возможности гарантировать организаторам ее присутствие на площадке, не говоря уже о репутационных и финансовых рисках, которые берут на себя лейбл и организатор из-за такой ситуации", - заявили у Фадеева.

Ниргиз Закирова и Олег Скрипка
Ниргиз Закирова и Олег Скрипка / Instagram

Но это еще не все. Люди Фадеева не сказали прямым текстом "нет", а просят выйти на связь с ними, хотя бы посредством нового поста в Instagram, и подтвердить или отменить свое участие в остальных концертах тура.

"Предлагаем Наргиз, помимо направления официального ответа на наш запрос, внести ясность посредством официального поста — подтверждения или отказа от участия в августовских концертах — в своем Instagram", - пишет пресс-служба. 

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Сложно опередить, можно ли считать заявление Наргиз о том, что она планирует выступать со своими песнями отказом от работы с MALFA.

Напомним, что за последние несколько месяцев из продюсерского центра Максима Фадеева ушли Кристина Кошелева, Катя Кищук и Юлия Савичева. Каждая из них теперь трудится как независимый артист.

Наргиз Закирова начала работу с Максимом Фадеевым в 2014 году - с сингла Я — не твоя.

6 февраля 2015 она выпустила другой сингл  - Ты - моя нежность, автором которого числится Максим Фадеев, а в декабре он написал для нее еще один сингл - Я не верю тебе! В начале 2016 года они выпустили синг Беги!, а осенью - альбом Шум сердца с 15 песнями.

Максим Фадеев feat. Наргиз Закирова - Вдвоем смотреть онлайн клип:

В сентябре того же 2016 они вместе записали сингл Вдвоём, а в 2018 году Закирова и Баста записали Прощай, мой любимый город.

В 2018 году у певицы начались проблемы с концертами и с самим продюсерским центром, которые продолжились весной 2019 - срывом тура. Летний тур - в августе также уже можно считать сорванным, из-за того же недоразумения.

Ни Фадеев, ни Закирована прямым текстом до сих пор не озвучивали причины проблем.

На днях масла в огонь скандала подлила чернокожая исполнительница роли Русалочки в новом фильме Disney Холл Бэйли, которая призналась, что ее не волнует, что очень много людей не хотят видеть на роли Русалочки девушку другой расы.

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