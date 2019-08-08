Солистке Фристайл нашли замену: новый клип с Натой Нединой

Нина Кирсо / ТСН

Нина Кирсо, которая была солисткой в группе Фристайл, до сих пор в тяжелом состоянии в коме, хоть несколько месяцев назад уже открыла глаза.

Тем не менее, в группе приняли решение попробовать взять на ее место новую солистку, и записать несколько клипов.

Сергей Кузнецов ранее исполнял те песни, где были мужские партии, но без Нины Кирсо большу часть песен нельзя было воспроизвести.

В результате тяжелого состояния Нины Кирсо, основатель группы Анатолий Розанов принял решение взять на ее место Нату Недину, с которой они уже пересекались на концертах ранее.

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Розанов раздумывал ранее над тем, не взять ли Недину в группу Дети Фристайла, но она пропала после той встречи. А спусти около Двух лет вошла в состав Фристайла.

С Нединой даже записали новый клип - Нелюбимая, который вышел на днях.

Фристайл и Ната Недина - Нелюбимая смотреть онлайн клип:

Нина Кирсо и группа Фристайл стали широко известны на территории СССР в конце 80-х годов. Музыкальный коллектив стал одним из самых популярных на территории Советского Союза

Музыканты собирали полные залы в городах, где проходили их выступления. Кирсо исполнила все самые популярные композиции группы. Пожалуй, самая популярная сейчас их песня - Ах, какая женщина, Желтые розы, Букет бумажных роз, Белые акации, Давайте выпьем за мужчин.

Солистке Нине Кирсо стало нехорошо, а потом ее забрали в больницу с геморрагическим инсультом 2 июня 2018 года. На ее лечение тратились большие деньги, группа много месяцев ездила с благотворительными концертами, а финансово помогали София Ротару и Андрей Данылко. Однако за год удалось добиться того, что девушка открыла глаза, и начала равномерно моргать.

Ах, какая женщина - Фристайл смотреть онлайн клип:

Как сообщает ее муж и сооснователь группы Анатолий Розанов, это еще трудно назвать приходом в себя, потому что во взгляде нет осмысленности.