Angry Birds в кино 2: обзор фильма и расписание сеансов в Киеве

Angry Birds в кино 2: обзор / SONY PICTURES

В Украине 8 августа стартовал показ анимационного фильма Angry Birds в кино 2 от Sony Pictures Animation и Columbia Pictures, основанный на легендарной флэш-игре Angry Birds. В Киеве гала-премьера фильма состоялась 7 августа в кинотеатре Оскар в ТРЦ Gulliver, и на ней присутствовала масса звезд.

Мультфильм озвучивали Джейсон Судейкис, Джош Гэд, Майя Рудольф, Дэнни Макбрайд, Лесли Джонс, Стерлинг Браун, Эухенио Дербес, Зак Вудс, Аквафина, Дав Камерон, Билл Хейдер и Питер Динклэйдж.

Съемки фильма начались в конце 2016 года. Режиссерами стали Туроп Ван Орман и Джон Райс. Сценарий для них написал Питер Экерман.

Angry Birds в кино 2 сюжет

По сюжету после того, как Рэд с друзьями спасли яйца птиц с острова свиней, между ними началось противостояние. Леонард также соорудил у себя рогатку, и они перебрасывались друг с другом "сюрпризами", которые наносили урон жителям обоих островов.

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Однако, в один прекрасный момент Леонард попросил перемирия, и объединения, чтобы спастись от третьего неизвестного ранее врага, который запросто может уничтожить сразу всех жителей обеих островов. Рэд, Чак и Бомб собирают команду, которая должна спасти их мир.

Нужно сказать, что сценаристы сделали приятный для взрослых упор на семейные ценности - если не спойлерить, то они сыграют достаточно важную роль в конце мультфильма, однако сопроводили его слишком яркими стереотипами, которые могут заставить детей составить неправильное мнение о роли мужчин и женщин в семье.

Особое внимание стоит обратить на троих малышей-птиц, которые случайно потеряли своих еще не вылупленных братьев, и в течении всего фильма стараются их спасти.

Особое спасибо стоит сказать аниматорам - мультфильм может порадовать действительно приятной глазу картинкой и персонажами.

Angry Birds в кино 2 расписание сеансов и билеты

Фильм Angry Birds в кино 2 в Киеве показывают в кинотеатрах Жовтень, Планета Кино, Київська Русь, Multiplex, Линия Кино, Оскар, Баттерфляй, Кінодром, Кадр, Спутник, Одеса-кіно, Cinema City и Флоренция.

преимущественно сеансы Angry Birds в кино 2 рассчитаны на утро и день, но в больших сетевых кинотеатрах есть сеансы до 21:00.

Билеты на Angry Birds в кино 2 в премьерную неделю стоят от 40-60 грн на утренние сеансы до 150-210 на вечерние и ВИП-залы.

Пока что создатели не уточняли, когда фильм выйдет на DVD, так что посмотреть онлайн Angry Birds в кино 2 в ближайшее время не получится.

Скачать онлайн Angry Birds в кино 2 также будет невозможно без появления версий на DVD.

Angry Birds в кино 2 смотреть онлайн на украинском дублированный трейлер:

На гала-премьеру в кинотеатр Оскар в ТРЦ Gulliver пришли звезды Евгений Кошевой, Тарас Тополя, Alyosha, Соня Плакидюк, Ричард Горн, Степан Казанин, Анатолий Анатолич, Полина Неня, Елена Бурба, Евгений Капорин, On I Ona, Ирина Костюк, Иван Пилипец и многие другие вместе со своими детьми, для которых было множество конкурсов, игр и вкусных угощений.

Ранее в сети появился полноценный трейлер мультипликационного фильма Семейка Аддамс.