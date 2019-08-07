Семейка Аддамс 2019: дата выхода и официальный трейлер

Самые невероятные шоуранеры собрались, чтобы снять новую Семейку Аддамс, и в сети уже появился официальный трейлер и дата выхода киноленты.
Семейка Аддамс 2019 выходит на экраны 11 октября, и за 2 месяца шоуранеры показали первый официальный полный трейлер анимационного фильма.
Новую семейку Аддамс сняли шоуранеры Грег Тирнан и Конрад Вернон, которы отлично скооперировались со сценаристкой Памелой Паттлер, которая знаменита благодаря Трупа невесты и Дома-монстра.
Над сценарием также работал Мэтт Либерман, который ранее сотрудничал с Netflix.
Главных героев Семейки Аддамс озвучили Шарлиз Терон, Оскар Айзек, Хлоя Грейс Морец, Эллисон Дженни и Финн Вулфард.
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По сюжету семейство Аддамс устраивает шикарную вечеринку в Нью Джерси, а их соседка, которая оказывается телеведущей, и лидером общины района старается разоблачить их и помешать.
Тем временем дети Аддамс наводят ужас в городе не меньше, чем их взрослые родственники.
Семейка Аддамс 2019 смотреть онлайн трейлер:
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