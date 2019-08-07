Семейка Аддамс 2019: дата выхода и официальный трейлер

Семейка Аддамс 2019: официальный трейлер онлайн / скриншот

Семейка Аддамс 2019 выходит на экраны 11 октября, и за 2 месяца шоуранеры показали первый официальный полный трейлер анимационного фильма.

Новую семейку Аддамс сняли шоуранеры Грег Тирнан и Конрад Вернон, которы отлично скооперировались со сценаристкой Памелой Паттлер, которая знаменита благодаря Трупа невесты и Дома-монстра.

Над сценарием также работал Мэтт Либерман, который ранее сотрудничал с Netflix.

Главных героев Семейки Аддамс озвучили Шарлиз Терон, Оскар Айзек, Хлоя Грейс Морец, Эллисон Дженни и Финн Вулфард.

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По сюжету семейство Аддамс устраивает шикарную вечеринку в Нью Джерси, а их соседка, которая оказывается телеведущей, и лидером общины района старается разоблачить их и помешать.

Тем временем дети Аддамс наводят ужас в городе не меньше, чем их взрослые родственники.

Семейка Аддамс 2019 смотреть онлайн трейлер:

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