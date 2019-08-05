Эйфория 2 сезон: дата выхода, актеры и сюжет предстоящего сериала

5 августа 2019, 18:30

До окончания первого сезона, НВО продлили Эйфорию на второй сезон. Что известно о списке актеров 2 сезона Эйфории, дате выхода и сюжете - читай на Главреде.

Эйфория 2 сезон
Эйфория 2 сезон / НВО

Первый сезон Эйфории с Зенидаей и Хантер Шафер завершился 4 августа 2019, но актерам уже стоит морально готовиться к съемкам 2 сезона Эйфории.

Телеканал НВО официально подтвердил, что вскоре начнутся съемки 2 сезона Эйфории, и сериал поставили в планы на ближайшее будущее телекомпании.

В первом сезоне девочка Рут, которую играет Зенидая, - наркоманка, и вполне "плохая" девченка, возвращается к жизни после реабилитации, но не может соскочить проблемы бесконечной тусы, секса, алкоголя и наркотиков поднимается в каждой серии. Дружба в старших классах довольно странная, и подружки ссорятся из-за парней, а особо рьяные парни накачивают девушек ради секса.

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Рут Беннет встречает новую девушку - Джулс Вон - с тяжелым прошлым и тяжелыми семейными проблемами. Она недавно сменила пол, но привлекает Рут уже как девушка. Хотя, в сериале прописаны сюжетные линии отношений всех друзей Рут, но те истерики, расставания, и боль между Рут и Джулс заслужили центральное место в повествовании.

В отличии от 13 причин почему, тут никого не убивают, но жизненная драма, следуя плану сценаристов преследует подростков повсюду, и заканчивается не лучшим способом.

Эйфория 2 сезон
Эйфория 2 сезон: дата выхода, сюжет, актеры / DStv

Эйфория сезон 2 Сюжет

Во втором сезоне рут придется пережить новые проблемы - после всех проблем, которые пережила она и ее семья, после того, как Джулс покинула ее, она встречает новых людей, и двигается дальше. Однако, во втором сезоне ожидается возвращение старых персонажей, и возвращение к старым сюжетным линиям.

Эйфория 2 сезон список актеров

Во втором сезоне сериала Эйфория появятся Ру Беннет (Зендая), Лекси Говард (Мод Апатоу), Феско (Ангус Клауд), Кэл Джейкобс (Эрик Дэйн), Мэдди Перес (Алекса Деми), Нейт Джейкобс (Джейкоб Элорди), Кэтрин Кэт Эрнандес (Барби Феррейра), Лесли Беннет (Ника Кинг), Джиа Беннет (Сторм Рейд), Джулс Вон (Хантер Шафер), Крис Маккей (Элджи Смит), Кэсси Говард (Сидни Суини). Кроме того, ожидаются новые актеры, которых пока что не называли.

2 сезон Эйфории ожидается в 2020 году, однако, в отличии от 1 сезона, не летом, а вероятно, осенью.

Эйфория 8 эпизод песня Рут смотреть онлайн:

Ранее появилась дата выхода, список актеров и сюжет 3 сезона сериала 13 причин почему.

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