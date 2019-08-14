Армен Джигарханян в реанимации: что случилось с актером

Армен Джигарханян / скриншот

Знаменитый советский и российский актер Армен Джигарханян был в срочном порядке доставлен в одну из больниц Москвы после того, как плохо себя почувствовал.

Из-за слабого сердца у Джигарханяна обострились другие заболевания, пишет телеграм-канал Mash.

У легендарного артиста Армена Джигарханяна обострение давнего заболевания на фоне сердечно-сосудистой и почечной недостаточности.

Сейчас он в одной из московских больниц под постоянным наблюдением врачей.

Напомним, что очень плохо Армену Джигарханяну было еще осенью 2018 года, и его друзья переживали, что он не переживет зиму.

Как известно, 26 апреля 2018 Армен Джигарханян перенес инфаркт после российского шоу, на котором обсуждали его развод.