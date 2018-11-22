"Очень плох": Армен Джигарханян в критическом состоянии - СМИ

Армена Джигарханяна подкосил развод / "Комсомольская правда"

Известный российский актер и режиссер Армен Джигарханян снова находится в очень тяжелом состоянии; за последнее время он сильно сдал.

Подруга актера, имя которой не называют, рассказала, что видела его на прошлой неделе, передает российский портал "Дни".

"Он очень плох и сильно сдал. Его состояние резко ухудшилось за последние дни. Я боюсь, что эту зиму он не переживет. Конечно, вся эта некрасивая история с бывшей женой его сильно подкосила, Джигарханян меньше всего ожидал предательства, подлости, поэтому принял все близко к сердцу. И в итоге угодил в больницу. На него сегодня больно смотреть. Читайте такжеАрмена Джигарханяна вновь госпитализировалиОсобенно для тех, кто знал его цветущим и бодрым", – рассказала приятельница Джигарханяна.

Напомним, в апреле 2018-го состояние Джигарханяна ухудшилось после просмотра ток-шоу "Пусть говорят", в котором "обсуждали" детали его скандального развода.

26 апреля Джигарханяна доставили в московскую клинику с инфарктом, некоторое время он даже пребывал в коме. Позже стало известно, что Джигарханян пришел в сознание и его состояние стабилизировалось.

3 мая сообщалось, что Армен Джигарханян вернулся к работе и снова руководит Московским драматическим театром.

Ранее стало известно о тяжелом состоянии Джигарханяна, видео