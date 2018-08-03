С трудом передвигается: стало известно о тяжелом состоянии Джигарханяна, видео

Армен Джигарханян встретился с труппой театра

Знаменитый артист и режиссер Армен Джигарханян выглядит болезненно, а также не может самостоятельно передвигаться.

При этом в Instagram Московского драмтеатра было опубликовано видео встречи Джигарханяна с труппой.

Несмотря на то, что артист передвигался только с посторонней помощью, артисты встретили его аплодисментами.

Напомним, ранее сообщалось, что Джигарханян находился в одной из больниц на профилактическом лечении.