С трудом передвигается: стало известно о тяжелом состоянии Джигарханяна, видео

Опубликовано видео встречи Джигарханяна с труппой.
Знаменитый артист и режиссер Армен Джигарханян выглядит болезненно, а также не может самостоятельно передвигаться.
При этом в Instagram Московского драмтеатра было опубликовано видео встречи Джигарханяна с труппой.
Несмотря на то, что артист передвигался только с посторонней помощью, артисты встретили его аплодисментами.
Сегодня, первого августа, состоялся сбор коллектива театра. Армен Борисович Джигарханян пожелал всем удачи и творческих успехов. Новый 23 сезон будет богат на премьеры, особенно Армен Борисович выделяет премьеру "Мольер", по пьесе Михаила Булгакова "Кабала Святош". .. #teatrd#АрменДжигарханян#театрДжигарханяна#Джигарханян#театр#спекаткль#Москва#премьера#цитатыДжигарханяна#постановка#режиссер#интересно#культура#мольер#булгаков#открытие#новыйсезон#сми#пресса
Напомним, ранее сообщалось, что Джигарханян находился в одной из больниц на профилактическом лечении.