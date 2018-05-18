"Устал от всех этих шоу, по которым бегает его бывшая жена": Джигарханян намерен идти в суд

Артист останется в медучреждении на протяжении недели, отметил бизнесмен.
Известный российский актер, 82-летний Армен Джигарханян находится в одной из больниц столицы РФ Москвы на профилактическом лечении.
Состояние здоровья артиста ухудшается на фоне стресса, рассказал его друг, бизнесмен Артур Согомонян, пишет РИА Новости.
"… будет проходить необходимые процедуры и останется в больнице в течение недели…", — отметил собеседник.
По его словам, актер "очень устал от всех этих ток-шоу, по которым бегает его бывшая жена (Виталина Цымбалюк-Романовская — Ред.)". "... И мы подали заявление в суд на шоу "Пусть говорят", — добавил предприниматель.
Ранее СМИ сообщали, что 16 мая Армена Джигарханяна повторно госпитализировали — актер попал в общую реанимацию одной из московских больниц, врачи оценивали его состояние как тяжелое.