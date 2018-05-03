Армен Джигарханян вернулся к театральной работе

Известный советский/ российский актер и режиссер Армен Джигарханян, которого срочно госпитализировали 26 апреля, вернулся к руководству Московским драматическим театром.

Такую информацию озвучил заведующий труппой учреждения Вячеслав Дьяченко.

"Я не могу сказать, что он вернулся к репетициям, он вернулся к руководству театром. На данный момент он ничего не репетирует. Он может по своему личному желанию присутствовать на репетициях, смотреть, делать замечания", − цитирует его портал "РБК".

По словам Дьяченко, Армен Джигарханян уже посещал театр 1 мая и намерен делать это впредь.

Напомним, ранее российские СМИ сообщали, что Джигарханян доставлен в больницу с инфарктом и впал в кому. По предварительной информации, врачи давно диагностировали у него ишемическую болезнь сердца, осложненную нестабильной стенокардией.

В апреле 2018-го состояние Джигарханяна ухудшилось после просмотра ток-шоу "Пусть говорят", в котором "обсуждали" детали его скандального развода.