Обновленный график отключения света на 27 ноября: ограничений будет меньше

Вы узнаете:
- В какие часы будут действовать графики почасовых отключений света
- В объеме скольких очередей будут выключать свет 27 ноября
В Украине обновили графики отключения света на 27 ноября. Ограничений в этот день будет меньше, чем отмечалось ранее. Об этом сообщает Укрэнерго.
Для бытовых потребителей графики отключения света будут действовать в период с 8:00 до 19:00. Ограничения будут действовать в объеме одной очереди. В то же время с 7:00 до 20:00 будут действовать графики для промышленности и бизнеса.
"Внимание! Время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться. Актуальную информацию о графиках отключений в вашем регионе узнавайте на сайте или официальных страницах облэнерго в соцсетях", - говорится в сообщении.
ДТЭК опубликовало графики отключения света на 27 ноября для Киевской, Днепропетровской и Одесской областей.
Отключение света в Украине - что известно
Как писал Главред сегодня, в Украине ввели экстренные ограничения, ведь в Тернополе возникла сложная ситуация с электроснабжением. Когда электричество снова появится в домах тернополян, пока не понятно.
Отмечается, что в связи с ночным ударом России по городу, в Тернополе перебои со светом и водой. Сейчас продолжаются работы по восстановлению электро- и водоснабжения.
Кроме этого, без света придется сидеть дольше. 26 ноября графики отключения света будут действовать в период с 14:00 до 21:00.
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Что известно об "Укрэнерго"?
ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.
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