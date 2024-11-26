Обновленный график отключения света на 27 ноября: ограничений будет меньше

Графики отключения света будут действовать в объеме одной очереди.

https://glavred.info/ukraine/obnovlennyy-grafik-otklyucheniya-sveta-na-27-noyabrya-ogranicheniy-budet-menshe-10617665.html Ссылка скопирована

График отключения света на 27 ноября / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

В какие часы будут действовать графики почасовых отключений света

В объеме скольких очередей будут выключать свет 27 ноября

В Украине обновили графики отключения света на 27 ноября. Ограничений в этот день будет меньше, чем отмечалось ранее. Об этом сообщает Укрэнерго.

Для бытовых потребителей графики отключения света будут действовать в период с 8:00 до 19:00. Ограничения будут действовать в объеме одной очереди. В то же время с 7:00 до 20:00 будут действовать графики для промышленности и бизнеса.

видео дня

"Внимание! Время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться. Актуальную информацию о графиках отключений в вашем регионе узнавайте на сайте или официальных страницах облэнерго в соцсетях", - говорится в сообщении.

Что означают очереди отключения света / Инфографика: Главред

ДТЭК опубликовало графики отключения света на 27 ноября для Киевской, Днепропетровской и Одесской областей.

Отключение света в Украине - что известно

Как писал Главред сегодня, в Украине ввели экстренные ограничения, ведь в Тернополе возникла сложная ситуация с электроснабжением. Когда электричество снова появится в домах тернополян, пока не понятно.

Отмечается, что в связи с ночным ударом России по городу, в Тернополе перебои со светом и водой. Сейчас продолжаются работы по восстановлению электро- и водоснабжения.

Кроме этого, без света придется сидеть дольше. 26 ноября графики отключения света будут действовать в период с 14:00 до 21:00.

Другие новости:

Что известно об "Укрэнерго"? ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред