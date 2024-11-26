Ротару избавилась еще от одного "груза", который связывал ее с Россией

Певица также пыталась продать свой отель "Вилла София" в аннексированном Крыму.

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София Ротару решила избавиться от квартиры в РФ / Коллаж Главред, фото АИФ, Instagram/sofiarotaru.official

Украинская певица София Ротару, которая долгое время жила и работала в стране-оккупанте РФ, но все же поддержала Украину в 2022 году, переписала квартиру за 65 миллионов рублей (25,5 млн грн.) на сына.

Как пишет российский пропагандистский телеграмм-канал Mash, речь идет о 121-метровую жилплощадь на Зоологической улице, которую Софии Ротару подарил экс-мэр террористической Москвы Юрий Лужков.

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Сообщается, что квартира уже несколько лет пустует, потому что певица переехала в Италию и распродаёт всю недвижимость на болотах. Свою трехкомнатную квартиру на третьем этаже 15-этажного дома с двумя лифтами и подземной парковкой Ротару переоформила на 54-летнего сына, чтобы тот провёл все сделки, не привлекая ненужного внимания.

К слову, певица также пыталась продать свой отель "Вилла София" в аннексированном Крыму, однако оккупанты решили "национализировать", читай "отжать", частную недвижимость по известной российской традиции.

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Отметим, как сообщал Главред, ранее сестра Софии Ротару рассказала, как часто видится с артисткой и что она сейчас находится в Киеве. Информацию об артистке подтвердили и украинские блогеры в Сети, которые обсуждали в фанатских группах двух певиц.

А также София Ротару поздравила свою внучку Соню Евдокименко с днем рождения. Отметим, сейчас Соня живет в США и встречается с миллиардером Максом Лернером, о романе стало известно совсем недавно из соцсетей Евдокименко.

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Кто такая София Ротару София Михайловна Ротару – советская и украинская эстрадная певица (сопрано) и актриса. Лауреат премии Ленинского комсомола (1978). Народная артистка СССР (1988). Кавалер молдавского ордена Республики (1997). Герой Украины (2002). Национальная легенда Украины (2021).

В феврале 2022 года певица однозначно поддержала Украину. 28 февраля 2022 года София опубликовала сообщение в Инстаграм, где четко обозначила свою позицию и назвала вещи своими именами: "российские ракеты уничтожают мирных жителей", "молюсь за наших защитников и мир в Украине".

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