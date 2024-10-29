"Будем надеяться": что сейчас происходит с Софией Ротару

Директор Софии Ротару общался с ней на днях.

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София Ротару поговорила со своим концертным директором / коллаж: Главред, фото: instagram.com, София Ротару

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София Ротару остановила концертную деятельность

Певица не собирается выступать на российской "Песни года"

Украинская певица София Ротару, которая долгое время жила и работала в стране-оккупанте РФ, но все же поддержала Украину в начале полномасштабной войны, не выступает на сцене с 2022 года.

В комментарии для росСМИ директор певицы Сергей Лавров рассказал, что Ротару пока не планирует выступать.

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Отметим, российские пропагандисты начали распространять слухи, что артистка примет участие в "Песне года", но Лавров опроверг эти сплетни.

"Нет, София Михайловна выступать не будет. Но у нее все хорошо. Я с ней созванивался буквально на днях. Был день рождения ее сестры, Аурики Ротару. Я звонил, поздравлял", — сказал директор звезды.

Также Сергей Лавров отметил, что ждет решения Ротару насчет возвращения на сцену.

"Это то же самое, если бы вы меня спросили, как поживает Эдита Станиславовна Пьеха и стоит ли нам ожидать ее возвращения на сцену. Дай Бог им обеим здоровья. Будем надеяться, что София Михайловна примет какое-то решение. А там уже, как у нее здоровье будет. Артистка немолода", — заявил Лавров.

София Ротару / инфографика: Главред

Кто такая София Ротару? София Михайловна Ротару – советская и украинская эстрадная певица (сопрано) и актриса. Лауреат премии Ленинского комсомола (1978). Народная артистка СССР (1988). Кавалер молдавского ордена Республики (1997). Герой Украины (2002). Национальная легенда Украины (2021).

В феврале 2022 года певица однозначно поддержала Украину. 28 февраля 2022 года София опубликовала сообщение в Инстаграм, где четко обозначила свою позицию и назвала вещи своими именами: "российские ракеты уничтожают мирных жителей", "молюсь за наших защитников и мир в Украине".





София Ротару - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, ранее сестра Софии Ротару рассказала, как часто видится с артисткой и что она сейчас находится в Киеве. Информацию об артистке подтвердили и украинские блогеры в Сети, которые обсуждали в фанатских группах двух певиц.

А также София Ротару поздравила свою внучку Соню Евдокименко с днем рождения. Отметим, сейчас Соня живет в США и встречается с миллиардером Максом Лернером, о романе стало известно совсем недавно из соцсетей Евдокименко.

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