Страна под атакой мощной магнитной бури, скоро начнется еще одна

Украину атаковала почти 7-балльная магнитная буря.

https://glavred.info/synoptic/strana-pod-atakoy-moshchnoy-magnitnoy-buri-skoro-nachnetsya-eshche-odna-10617713.html Ссылка скопирована

Украину атаковала новая магнитная буря / фото: искусственный интеллект (ChatGPT)

Что узнаете:

Как магнитная буря влияет на человека

Когда страну атакует новая магнитная буря

Украину атаковала новая магнитная буря. Её мощность внезапно выросла до почти 7-ми баллов. Об этом сообщает meteoagent.

23 ноября предыдущая магнитная буря пошла на спад и достигла 4-х баллов. Однако потом она внезапно выросла вновь. Оказалось, что страну атаковала новая почти 7-балльная буря. На следующий день её мощность снизилась до 5-ти баллов и продержалась на таком уровне до 26 ноября включительно.

видео дня

27 ноября буря закончится, но 28 ноября страну атакует новая с мощностью почти 5 баллов. 29-30 ноября она опустится до 3-х баллов. Еще одна магнитная буря накроет страну 5 декабря.

Украину атаковала новая магнитная буря / фото: meteoagent

По данным meteoprog, за последние 24 часа произошло 10 вспышек класса С и М. Сообщается, что 27 ноября могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 55%. Вероятность вспышек класса Х составляет 15%. Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 62 солнечных пятна.

Как магнитная буря влияет на человека / Инфографика Главред

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

головная боль,

головокружение,

тошнота,

боль в сердце,

слабость и сонливость,

боль в спине и суставах,

повышенное давление,

обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Как сообщает Главред, чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

Вас также заинтересует:

Что такое магнитная буря? Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушение или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле. Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред