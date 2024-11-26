Бойцы ВСУ выбили генерала Ким Чен Ына и офицеров: детали удара по Курщине

Главное из материала:
- В результате удара ВСУ ранен генерал КНДР
- Боевики КНДР размещены на второй линии обороны
- Мог быть ранен генерал-полковник Ким Чен Бок
Силы обороны Украины 20 ноября нанесли ракетный удар по санаторию в Марьино Курской области. В результате атаки получил ранение генерал режима КНДР, а несколько офицеров армии Ким Чен Ына погибли.
В материале FinancialTimes говорится о том, что удар по Марьино – один из нескольких маневров ВСУ, направленных на ликвидацию северокорейских боевиков в Курской области. Украинские воины искали бойцов Ким Чен Ына, которых россияне решили разместить на разных участках.
Ликвидирован генерал КНДР – кто это мог быть:
Журналисты не называют личность генерала, однако ранее украинская разведка сообщала об отправке в Россию генерал-полковника Ким Чен Бока, чтобы он контролировал подразделения спецназначения "Штормовой корпус". Впрочем, нельзя точно сказать, был ли он ранен в Марьино.
Армия КНДР - что о ней известно
Корейская народная армия — вооружённые силы Корейской Народно-Демократической Республики. В состав КНА входят: органы военного управления, сухопутные войска, военно-воздушные и противовоздушные силы, военно-морские силы, с 2012 года — стратегические ракетные войска, а также с 2017 года — специальные тактические войска, пишет Википедия.
Общая численность кадровых военнослужащих в КНА составляет, по разным оценкам, от 850 тыс. до 1, 2 млн человек. В резерве насчитывается около 4 млн человек. Мобилизационный резерв - 4,7 миллиона человек, мобилизационные ресурсы - 6,2 миллиона человек, а годны к воинской службе 10 миллионов человек. Срочная служба в корейской народной армии длится 10 лет для мужчин и 5 лет для женщин. Женщины в КНДР проходят срочную службу наравне с мужчинами. Подавляющая часть войск расположена в районе демилитаризованной зоны на границе с Южной Кореей.
Где размещены боевики из Северной Кореи
По данным FT, якобы высокопоставленные чиновники в Киеве утверждают, что солдаты КНДР размещены на второй линии обороны на российской территории. Их отправили туда, чтобы оккупанты получили возможность освободить больше своих военных из 50-тысячной группировки, которая действует в Курской области.
Удар ВСУ 20 ноября Storm Shadow по Курской области – что известно:
Как сообщал Главред, по данным СМИ, 20 ноября ВСУ ударили по российским оккупантам в Курской области ракетами StormShadow. Предполагалось, что мог быть атакован военный штаб с боевиками КНДР в Марьино.
Генерал КНДР ранен в результате удара ВСУ по Курщине, писали журналисты The Wall Street Journal. Указывалось, что это первый случай в войне, когда получил ранение представитель военного руководства Пхеньяна.
В результате атаки ВСУ на Курскую область мог погибнуть генерал Солодчук и 18 военных РФ. Также могли быть убиты и северокорейские боевики.
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